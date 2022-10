("Länder mit dem akutesten Bedarf" statt "ärmste Länder". Das Finanzdepartement hat frühere Angaben korrigiert) - Bundesrat Ueli Maurer hat sich an der IWF-Jahrestagung in Washington, USA für die Bekämpfung der Inflation und für die Unterstützung der Länder mit dem akutesten Bedarf stark gemacht. Er warnte auch vor Rückschritten in der Globalisierung.

14.10.2022 20:06