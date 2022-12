(Der vierte Absatz wurde neu formuliert. Damit wird klargestellt, dass der Richter zwar mit Blick auf den Angeklagten über einen möglichen Verzicht auf eine Revision gesprochen hatte, dies aber keinen Empfehlungscharakter hatte.) - Nach seiner Verurteilung zu einer achtjährigen Haftstrafe will der Cum-Ex-Architekt Hanno Berger vor den Bundesgerichtshof ziehen. Der 72-Jährige habe erklärt, dass er in Revision gehen werde, teilte das Bonner Landgericht am Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Nach Zustellung des schriftlichen Urteils habe er einen Monat Zeit, die Revision zu begründen.

21.12.2022 12:47