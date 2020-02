Korr: Dem öffentlichen Verkehr fehlen die Leute im Führerstand

(Berichtigung im 4.-letzten Abschnitt; richtig sind es in Deutschland 6000 fehlende Lokführer) - Von der grossen SBB bis zur kleinsten Privatbahn, von Postauto bis zum städtischen Verkehrsbetrieb: Im öffentlichen Verkehr der Schweiz fehlt es an Fahrpersonal. Im Wettstreit um Lokführer und ähnliche Berufsleute ziehen die Betriebe zunehmend härtere Bandagen an.