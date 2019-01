Korr: Deutschland erzielt Überschuss von mehr als 11 Milliarden Euro

(Zahl korrigiert im 1. Absatz, letzter Satz: Die Rücklage ist auf rund 35 Milliarden Euro gewachsen.) - Gestützt von einer guten Konjunktur und niedrigen Zinsen hat der Bundeshaushalt im vergangenen Jahr einen Überschuss von 11,2 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die am Freitag aus dem Finanzministerium in Berlin vermeldet wurden. Das Geld soll erneut in die Rücklage zur Bewältigung des Flüchtlingszuzugs fliessen. Nach Angaben der Union ist die Rücklage damit auf rund 35 Milliarden Euro gewachsen.