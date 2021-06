Korr: Erfolgreiche Bürgerinitiative: Brüssel sagt Käfighaltung Kampf an

(Der letzte Satz wurde korrigiert: Dies entspreche einem Anteil von 14 Prozent der Nutztiere in Deutschland) - Die EU-Kommission will einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Käfighaltung vorlegen, nachdem eine europäische Bürgerinitiative genug Unterschriften dafür gesammelt hat. Das solle bis 2023 geschehen, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Konkret geht es um Legehennen, Sauen, Kälber, Kaninchen, Junghennen, Masthähnchen, Legetiere, Wachteln, Enten und Gänse.