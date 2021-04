Korr Kt. Wahlen SO: Frauen haben erstmals Mehrheit im Solothurner Regierungsrat

(Lead berichtigt: CVP verlor zweiten Sitz an FDP, statt falsch "CVP") - Erstmals haben im Kanton Solothurn die Frauen im fünf Mitglieder zählenden Regierungsrat die Mehrheit erobert. Das Volk wählte in der Stichwahl am Sonntag Sandra Kolly-Altermatt (CVP) und Peter Hodel (FDP) in den Regierungsrat. Die CVP verlor ihren zweiten Sitz an die FDP.