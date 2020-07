Korr: LSE nimmt Gespräche wegen Borsa-Italiana-Verkauf auf

(Im Leadabsatz wird klargestellt, dass sich die Londoner Börse möglicherweise von der Borsa Italia oder Teilen davon trennen muss. Es ist nicht sicher, dass es so kommt.) - Die Londoner Börse (LSE) muss sich möglicherweise wegen der geplanten 27 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Datenanbieters Refinitiv von Teilen der italienischen Tochter oder komplett vom Börsenbetreiber Borsa Italiana trennen. Im Zusammenhang mit der Prüfung des Refinitiv-Kaufs durch die Europäische Kommission habe die LSE erste Gespräche über den Verkauf der zur Borsa Italiana gehörende Plattform für den Handel von Staatsanleihen MTS oder des italienischen Börsenbetreiber im Ganzen begonnen, teilte das britische Unternehmen am Freitag in London mit. Dies müsse aber nicht heissen, dass es auch zu einer Transaktion kommt.