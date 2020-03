Korr: Lufthansa streicht Flugprogramm weiter zusammen

(Im vierten Satz wurde die Zahl der ursprünglich geplanten Flüge berichtigt auf 26 000 (statt: 13 000). Lufthansa hatte Verbindungen genannt, die Hin- und Rückflug beinhalten.) - Der Lufthansa -Konzern streicht sein Flugangebot in der Coronakrise noch weiter zusammen. Neben der befristeten Komplettaussetzung der Tochter Austrian werden auch die übrigen Strecken noch weiter ausgedünnt, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Danach soll nur noch jeder zehnte geplante Fernflug stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Ursprünglich hatte das Unternehmen im Sommerflugplan rund 26 000 Flüge in der Woche geplant.