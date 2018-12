Korr: Lufthansa Technik weist Vorwurf zu G20-Flugzeugpanne zurück

(In der Überschrift wurde das schärfere Wort "dementiert" durch "weist zurück" ersetzt, im Leadsatz zudem das Wort "massgeblich" eingefügt. Im 3. Absatz, 1. Satz wurde der Zusammenhang des Ausfalls der Bordelektronik mit dem Flugabbruch präzisiert.) - Die Panne am Regierungsflugzeug von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende November ist einem "Spiegel"-Bericht zufolge massgeblich auf einen Fehler des Wartungsunternehmens Lufthansa Technik zurückzuführen. Dies ergebe sich aus einem vertraulichen Untersuchungsbericht der Bundeswehr, berichtete das Nachrichtenmagazin am Donnerstag. Lufthansa Technik wies den Vorwurf zurück.