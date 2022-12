(Lead umformuliert und 3. Abschnitt nach Lead: Satz gestrichen, da es sich bei den beiden genannten Fällen, die an die Bundesanwaltschaft weiter geleitet wurden, um alte Fälle handelt.) - Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in der Schweiz bis Ende November Vermögenswerte von 7,5 Milliarden Franken blockiert. 15 Liegenschaften in sechs Kantonen wurden gesperrt. Bisher wurden durch die Schweiz 1239 Personen und 116 Unternehmen sanktioniert.

01.12.2022 16:24