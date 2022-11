(Name Roth statt falsch Rot am Ende des ersten Abschnitts nach dem Lead korrigiert) - Das erste Hearing der Kandidatinnen für die Nachfolge der zurücktretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird in Luzern stattfinden. Die kantonale SP wird die Anhörung zusammen mit der SP Schweiz am 21. November durchführen, wie die Partei am Sonntag bekannt gab.

06.11.2022 13:21