Korr: Seco zeichnet düsteres Bild für die Wirtschaft nach dem Lockdown

(Präzisierungen: im Lead "...für Kurzarbeit ANGEMELDET..",nicht: "...in Kurzarbeit..."; und im 1. Abschnitt nach dem Lead "Produktion" nicht "Wirtschaftsleistung", Rückgang um 25 Prozent) - Arbeitslose, Firmenpleiten, massiver Einbruch der Wirtschaftsleistung und keine Aussicht auf schnelle Besserung: Dieses Bild zeichnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). 1,91 Millionen Menschen sind derzeit für Kurzarbeit angemeldet in 187'000 Unternehmen, wie Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch am Montag in Bern vor den Medien sagte.