Korr: Tesla ruft rund 200 000 Fahrzeuge in China zurück

(Der Rückruf betrifft insgesamt rund 200 000 Fahrzeuge in China (nicht: 55 000). Die Zahl 55 000 bezieht sich nur auf die importierten Fahrzeuge. Die Überschrift und der erste Absatz wurden entsprechend korrigiert.) - Der US-Elektro-Autobauer Tesla ruft in China rund 200 000 Fahrzeuge wegen möglicher sicherheitsgefährdender Mängel zurück. Wie aus einer Online-Stellungnahme der chinesischen Marktaufsichtsbehörde hervorgeht, sind knapp 20 000 importierte Autos des "Model S" und über 35 000 importierte Autos des "Model 3" betroffen. Hinzu kommen rund 144 000 in China produzierte "Model 3", die ebenfalls von der Rückrufaktion betroffen sind.