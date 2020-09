Korr: Uber setzt sich Ziele für emissionsfreie Mobilität

(Im ersten Absatz wurde nach einer Präzisierung durch Uber klargestellt, dass das 50-Prozent-Ziel für alle sieben Städte zusammen gilt - und es in einzelnen Städten Abweichungen geben kann.) - Der Fahrdienst-Vermittler Uber will bis zum Jahr 2025 die Hälfte der in Berlin und sechs weiteren europäischen Grossstädten gefahrenen Kilometer mit emissionsfreien Fahrzeugen zurücklegen. Die weiteren Städte sind Amsterdam, Brüssel, Lissabon, London, Madrid und Paris. Das 50-Prozent-Ziel gilt allerdings für alle sieben Städte zusammen, in einzelnen von ihnen könnte der Wert höher oder niedriger sein, wie Uber am Dienstag erläuterte.