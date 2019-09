Korr: UBS-Chef hält Zusammenschlüsse unter Europas Banken für unausweichlich

(Berichtigung: Im zweiten Satz, wurden die Worte "allerdings nicht" eingefügt. Das Zitat ist jetzt in indirekter Rede formuliert.) - UBS-Chef Sergio Ermotti hält Zusammenschlüsse unter Europas Banken für "unausweichlich". An einer Bankentagung in Frankfurt sagte er: Konsolidierung sei allerdings nicht der einzige Weg, wie das Bankensystem aus seinen Problemen herauskommen könne.