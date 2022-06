Korr/Ministerium: Grosse Goldvorkommen in Uganda entdeckt

(Berichtigung der Meldung vom 13. Juni - mit Einordnung der Goldmengen-Angaben in den neuen Absätzen 2 und 3, geänderter Überschrift.) - Im ostafrikanischen Uganda sind nach Angaben eines Regierungssprechers grosse Goldvorkommen entdeckt worden. In verschiedenen Regionen des Landes seien Golderzvorkommen mit einem geschätzten Gesamtumfang von mehr als 31 Millionen Tonnen gefunden worden, sagte Solomon Muita vom Ministerium für Rohstofferschliessung und Energie der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Es werde geschätzt, dass aus diesen Vorkommen mehr als 320 000 Tonnen reines Gold gefördert werden können.