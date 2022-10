Vor rund einer Woche hatten die EU-Innenminister und -ministerinnen in Luxemburg über die hohe Zahl von Flüchtlingen und Migranten gesprochen, die via Balkanroute in die EU kommen. Keller-Sutter zeigte sich damals im Anschluss an das Treffen erfreut darüber, dass Belgrad seine Visapolitik an jene des Schengen-Raums teilweise angleichen wolle.