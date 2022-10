Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen hat mit einer drastischen Warnung auf die immer konkreteren Korruptionsvorwürfe gegen die konservative Kanzlerpartei ÖVP reagiert. "Das, was in den letzten Tagen zum Korruptionsthema wieder öffentlich wurde, ist kein kleiner Wasserfleck. Es ist ein massiver Schaden, der an die Substanz unserer Demokratie geht", sagte der ehemalige Grünen-Chef am Donnerstag vor Journalisten.

20.10.2022 17:55