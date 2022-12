Wegen des Korruptionsskandals um die ehemalige Vizepräsidentin Eva Kaili will das EU-Parlament das Lobbyregister ausbauen und seine gesamte Arbeit zu Katar einstellen. Wenn die strafrechtlichen Ermittlungen in dem mutmasslichen Bestechungsfall vorbei sind, soll auch ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, hiess es in einer am Donnerstag in Strassburg verabschiedeten Resolution.

15.12.2022 15:02