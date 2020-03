Kosovo: Doch keine Lockerung der Strafzölle auf Waren aus Serbien

Anders als geplant hat das Kosovo am Sonntag die Strafzölle auf Importe aus Serbien nicht gelockert. Wie Medien in Pristina berichteten, hatte Ministerpräsident Albin Kurti zuvor erklärt, dass es in seiner Koalitionsregierung für diesen Schritt keinen Konsens gebe. "So lange wir keine Mehrheitsentscheidung im Kabinett haben, werden wir keine Minderheitsentscheidung treffen", wurde er zitiert.