Nur jeder Dritte rechnet damit noch in diesem Jahr, wie aus einer KPMG-Umfrage unter 500 Top-Managern aus elf Ländern hervorgeht. Rund ein Viertel geht demnach davon aus, "dass sich ihre Geschäfte und Abläufe durch die globale Pandemie für immer verändert haben". Gleichzeitig sei die grosse Zuversicht für das eigene Unternehmen zurück und erreiche nahezu Vorkrisenwerte. Rund 88 Prozent der deutschen Vorstandschefs sind demnach davon überzeugt, dass das eigene Unternehmen in den kommenden drei Jahren wachsen wird.

Für eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität müssen die Pandemie-Beschränkungen durch die Regierungen zurückgenommen werden, sagen drei von vier befragten CEOs. Gut sechs von zehn halten eine umfassende Impfung der Bevölkerung für eine Hauptvoraussetzung. Sorgen bereitet über der Hälfte der Managern die Tatsache, dass sich nicht alle ihrer Mitarbeiter weltweit gleichzeitig impfen lassen können.

Cyberrisiken bezeichnen die Konzernchefs als grösstes Risiko für das Unternehmenswachstum in den nächsten drei Jahren. Hier haben die deutschen Firmen grössere Befürchtungen als die Betriebe in anderen Ländern. Deutsche Unternehmen sind im weltweiten Vergleich allerdings expansionswilliger: "Jeder dritte CEO gibt an, dass sein Unternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre Übernahmen anstrebt, die einen signifikanten Einfluss auf das eigene Geschäft haben (31 Prozent gegenüber 18 Prozent)." Häufigstes Motiv sei der Zugang zu neuen digitalen Technologien.

