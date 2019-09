Krach wegen Postgebühren in China: USA drohen mit Alleingang

Bei einer Krisensitzung in Genf will der Weltpostverein den drohenden Austritt der USA aus dem Kreis der 192 Mitgliedsländer abwenden. Ab Dienstag beraten die Ländervertreter über die Forderung der USA nach einem Alleingang bei den Postgebühren. Die Amerikaner wollen sich damit gegen ihrer Ansicht nach unfaire chinesische Wettbewerbsvorteile wehren. Auch deutsche Onlinehändler prangern Wettbewerbsverzerrung an.