Krankenkasse Sympany zieht in acht Postfilialen ein

Thomas Bauer, Leiter Postnetz, erklärte am Dienstag in der ersten neu ausgestatteten Postfiliale vor den Medien in Biel, vor eineinhalb Jahren habe die Post die neue Strategie angekündigt. Nun sei mit Sympany ein erster Meilenstein erreicht.

Die Post wolle ihr Filialnetz bei rund 800 Stellen stabilisieren. Angesichts des Rückgangs der Einzahlungen am Schalter um 12 Prozent und der Abgabe von Briefen um 5 Prozent gehe das nicht ohne neue Finanzquellen. Auch der Versandhandelsboom gehe ausser bei den Retouren an den Postfilialen ziemlich vorbei.

Glaskuben für Beratungen

Konkret stellt Sympany in Filialen in Genf, Lausanne, Biel, Baden, Dietikon, Zug, Winterthur und Frauenfeld einen Kubus auf. Start ist am 1. September. In den Kuben führen Krankenkassen-eigene Versicherungsberaterinnen und -berater Kundengespräche.

Wie Sympany-Vertriebschef Carlo Vegetti sagte, geschieht dies nicht aus dem Blauen heraus. Vielmehr sollen sich die Beratenden an Menschen wenden, die etwa frisch zugezogen sind. Auch Termine lassen sich an den Kuben vereinbaren.

Für den Krankenversicherer hat das den Vorteil, dass die Versicherung keine eigenen Agenturen aufbauen muss - so etwa in der Westschweiz. Dort ist die Krankenkasse mit ihren landesweit rund 250'000 Versicherten nicht stark aufgestellt, wie Sympany-Chef Michael Willer sagte.

In 91 weiteren Postfilialen wird das posteigene Personal Beratungen vermitteln und gegebenenfalls Termine mit Sympany-Vertretern vereinbaren. Gemäss Postnetz-Leiter Bauer zahlt der Krankenversicherer dafür einen fixen und einen variablen Betrag.

Postfiliale als Dienstleistungszentrum

Postchef Roberto Cirillo erklärte, die Filialen sollten eine Brücke bilden zwischen analoger und digitaler Welt. Das Post-Filialnetz der Zukunft werde zusammen mit Partnern regionale Dienstleistungszentren schaffen. Heute habe die Post 4852 Zugangspunkte, 787 davon eigenbetriebene Filialen. Dieses Netz ermögliche aktuellen und zukünftigen Partnern einen flächendeckenden Zugang zu Kundinnen und Kunden.

Für Willer ist der direkte Kundenkontakt ausschlaggebend. Angesichts von Prämienerhöhungen, unterschiedlichen Prämien in den 48 Prämienregionen und weiterer Fragen bräuchten viele Versicherte eine direkte Ansprechperson.

(AWP)