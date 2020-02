Diese drei Kinder gehören zu zwei verschiedenen Familien, die sich in der Region Mailand aufgehalten hatten. In einem Fall wurde das Risiko einer Exposition gegenüber dem Virus als gering betrachtet. In einem anderen Fall machten die Dauer des Aufenthalts und das bereiste Gebiet eine Aussetzung gegenüber dem Virus möglich, teilte der Kanton Neuenburg am Mittwoch mit.

Auch ein Erwachsener, der nach der Rückkehr aus Italien wegen Husten und Fieber ärztliche Hilfe gesucht hatte, wurde dem Kantonsarzt gemeldet. Diese Verdachtsfälle werden zu Hause isoliert, da ihr klinischer Zustand nicht beunruhigend ist.

Kinder in Quarantäne

Eines der Kinder besuchte in eine Kinderkrippe, als es Symptome zeigte. Als Vorsichtsmassnahme wurden die Kinder, die mit ihm in Kontakt waren, vorübergehend unter Quarantäne gestellt, bis die am Donnerstag erwarteten Ergebnisse des Bestätigungstests vorliegen werden.

"Menschen, die nach Italien gereist sind und keine Atemwegsbeschwerden oder Fieber gezeigt haben, sollten sich keine Sorgen machen", sagte der Neuenburger Kantonsarzt Claude-François Robert. Nach dem Kontakt mit einem bestätigten Fall oder nach einer Reise nach Italien sollten Menschen mit solchen Symptomen einen Arzt aufsuchen.

