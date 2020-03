Laut neuesten Zahlen von Kantonen und dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind gegenwärtig 43 Coronavirus-Infektionen in der Schweiz bestätigt. Die meisten Fälle weisen die Kantone Zürich (9), Graubünden (9) und Genf (8) auf.

Die übrigen betroffenen Kantone sind Basel-Landschaft und Basel-Stadt (je 3), gefolgt von den Kantonen Aargau, Bern, Freiburg und Wallis (je 2), mit der Waadt und dem Tessin mit je einer Ansteckung. Einen bestätigten Todesfall gibt es in der Schweiz noch nicht. Das Tessin weist eine infizierte und geheilte Person auf.

In Italien sind den Behörden zufolge 52 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der Todesopfer um 18 gestiegen, teilt die Zivilschutzbehörde am Abend mit. Sie verzeichnet demnach aktuell 2036 bestätigte Erkrankungen. Das ist ein Fünftel mehr als am Sonntag, als noch 1694 Fälle gemeldet wurden.

China meldet für Montag 125 Neuinfektionen, tags zuvor waren es 202. Damit klettert die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.151. Die Zahl der Toten steigt um 31 auf 2943. Tags zuvor waren 42 gemeldet worden. Alle neuen Todesfälle stammen ereigneten sich in der zentralen Provinz Hubei, darunter 24 in der Provinzhauptstadt Wuhan, dem Epizentrum des Ausbruchs.

In Frankreich sterben zwei Infizierte in Compiegne im Norden des Landes. Damit steigt die Zahl der Toten durch die Ansteckung mit dem Virus dort auf vier. In Frankreich sind rund 130 Erkrankungen gemeldet.

(cash/Reuters/SDA)