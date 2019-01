Kreditvergabe in der Euro-Zone zum Jahresende gestiegen

Banken in der Euro-Zone haben Unternehmen Ende vergangenen Jahres etwas stärker mit Krediten versorgt. Im Dezember reichten sie 4,0 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Auch im November hatte das Plus bei 4,0 Prozent gelegen.