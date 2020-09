Kreise: Aufsichtsräte von Caixabank und Bankia segnen Fusion ab

Die Aufsichtsräte der spanischen Grossbanken CaixaBank und Bankia haben am Donnerstag mitten in der schweren Corona-Krise Kreisen zufolge den Zusammenschluss beider Geldinstitute und damit eine der grössten Fusionen in dem Land beschlossen. Die wesentlich grössere Caixabank übernimmt dabei faktisch Bankia, und die neue Bank wird wieder Caixabank heissen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Zeitung "El País" und eine Reihe weiterer Medien berichteten. Die Fusion sowie Pläne zum Ausbau des Onlinebanking dürften zur Schliessung von Bankfilialen und einem Verlust von Arbeitsplätzen führen, hiess es.