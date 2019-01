Kreise: China im Handelsstreit mit den USA zu Zugeständnissen bereit

Der Ausgleich in der Handelsbilanz soll demnach durch jährlich steigende Importe von US-Waren erreicht werden, hiess es weiter. Der Vorschlag sei im Zuge der jüngsten Handelsgespräche beider Länder in Peking unterbreitet worden. Wie es in dem Bericht weiter hiess, sollen die amerikanischen Unterhändler zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert haben und auf einen Ausgleich der Handelsbilanz in den kommenden zwei Jahren gedrängt haben.

Zuletzt hatte die Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal" am Donnerstagabend über mögliche Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits berichtet. In der US-Regierung werde demnach über eine Senkung der Zölle auf chinesische Waren nachgedacht. US-Finanzminister Steven Mnuchin soll laut der Zeitung ein Befürworter dieser Idee sein. Das US-Finanzministerium hatte den Bericht allerdings umgehend dementiert.

In der vergangene Woche hatten Unterhändler der USA und Chinas in Peking offenbar erste Fortschritte erzielt. US-Präsident Donald Trump hatte sich positiv geäussert. "Gespräche mit China laufen sehr gut!", schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ende des Monats will Chinas Vizepremierminister Liu He zu weiteren Handelsgesprächen nach Washington reisen, wie das chinesische Handelsministerium am Donnerstag bestätigt hatte./jkr/fba

(AWP)