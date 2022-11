Nach dem erneuten Abschuss einer atomwaffenfähigen Rakete durch Nordkorea wollen die USA, Südkorea und andere Staaten am Rande des Apec-Gipfels in Bangkok zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Dazu zählen auch Japan und Australien, hiess es am Freitag aus japanischen Regierungskreisen. Nordkorea hatte zuvor nach Angaben des südkoreanischen Militärs vermutlich wieder eine Interkontinentalrakete (ICBM) mit Tausenden von Kilometern Reichweite abgefeuert. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, der sich zur Zeit beim Apec-Gipfel im thailändischen Bangkok aufhält, verurteilte den erneuten Raketenabschuss aufs Schärfste. Nordkoreas wiederholte Provokationen seien "nicht hinnehmbar", sagte Kishida.

18.11.2022 07:05