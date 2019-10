Kreise: Frankreich will Brexit-Verschiebung bis Ende Januar zustimmen

Die französische Regierung ist informierten Kreisen zufolge bereit, einer dreimonatigen Verschiebung des Brexit bis Ende Januar zuzustimmen. Es werde "höchstwahrscheinlich" eine entsprechende Einigung am Montag im Kreise der EU-Länder geben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Bezug auf eine mit der Materie vertraute Person. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premier Boris Johnson hätten am Wochenende ein Telefongespräch über die Thematik geführt.