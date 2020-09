Kreise: JPMorgan verschiebt 200 Milliarden Euro Anlagen nach Frankfurt

Die US-Bank JPMorgan will wegen des Brexits laut Insidern ungefähr 200 Milliarden Euro an Anlagen aus Grossbritannien auf eine Frankfurter Tochter übertragen. Die Bank plane die Verlagerung nach Deutschland bis zum Ende des Jahres abzuschliessen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit könnte JPMorgan zur sechstgrössten Bank des Landes aufsteigen. Die deutsche Niederlassung der Amerikaner wollte sich zu dem Schritt nicht äussern.