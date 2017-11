Die Bundesregierung schaltet sich in den Kartellstreit um die Überreste der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin ein. Wegen kartellrechtlicher Probleme bei der geplanten Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki durch die Lufthansa kommt es an diesem Donnerstagnachmittag zu einem Krisentreffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Daran nehmen Vertreter der EU-Kommission, der Lufthansa sowie des Bundeswirtschaftsministeriums teil. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.