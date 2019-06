Kreise: Mehr Einfluss, mehr Macht - EU-Agenda bis 2024

Die Europäische Union will in den nächsten Jahren mehr Einfluss in der Welt gewinnen und sich Sicherheit, Wachstum und Klimaschutz als Schwerpunkte setzen. Dies geht aus einem Entwurf der Strategischen Agenda bis 2024 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Die EU müsse "selbstbewusster und mächtiger werden", heisst es darin. Nötig seien "mehr Ressourcen" - also mehr Geld. Die Tür für neue Mitglieder soll offen bleiben.