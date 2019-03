Kreise: Neue Gespräche im Handelskonflikt USA und Chinas nächste Woche

(Ausführliche Fassung) - Im Handelskonflikt zwischen den USA und China steht in der kommenden Woche eine weitere Gesprächsrunde an. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin wollen nächste Woche nach China reisen, um die Verhandlungen fortzusetzen, wie am Mittwoch aus Kreisen der US-Regierung verlautete. Details zum weiteren Zeitplan wurden nicht genannt.