Kreise: Staat will Ferienflieger Condor erneut retten

(Meldung weiter ausgebaut) - Der deutsche Staat will den privaten Ferienflieger Condor ein weiteres Mal retten. Der Kreditrahmen für die Gesellschaft soll von zuletzt 380 Millionen auf 550 Millionen Euro erweitert werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr. Noch seien aber Details ungeklärt und auch die EU-Kommission müsse dem Plan noch zustimmen, hiess es einschränkend. Auch Condor meldete noch keine endgültige Einigung.