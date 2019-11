Kreise: Trump wird Entscheidung über Autozölle auf EU-Importe wohl verschieben

US-Präsident Donald Trump wird die Entscheidung über die angedrohten höheren Autozölle auf EU-Importwagen Kreisen zufolge mit grosser Wahrscheinlichkeit verschieben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Dienstag mit Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit hätten sich Anstrengungen der deutschen Autoherstellern, in Gesprächen ihre neuen Investitionen in den USA zu betonen, unterstützend ausgewirkt, hiess es weiter. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Das Weisse Haus wollte sich auf Anfrage von Bloomberg dazu nicht äussern. Der Fachdienst "Politico" berichtete darüber hinaus von einer Verschiebung der Entscheidung um ein halbes Jahr.