Kreise: USA drohen Europa wegen Umgehung von Iran-Sanktionen

Sigal Mandelker, Abteilungsleiter im amerikanischen Finanzministerium, habe die Drohung in einem Schreiben vom 7. Mai ausgesprochen. Jedem, der in Verbindung mit Instex stehe, drohe demnach der Ausschluss vom Finanzsystem der USA. "Aktivitäten, die gegen US-Sanktionen verstossen, können schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, einschliesslich des Verlustes des Zugangs zum Finanzsystem der USA", heisse es in dem Schreiben.

Die amerikanischen Sanktionen gegen Iran sind Folge des Streits über das iranische Atomprogramm. Die USA haben das Atomabkommen mit Iran vor gut einem Jahr gekündigt. Europa will dagegen an dem Abkommen festhalten und Iran weiterhin Erleichterungen im Handel garantieren.

Instex soll dabei verhindern, dass Banken in den Warenhandel zwischen Iran und europäischen Unternehmen eingebunden werden. Dazu soll die Zweckgesellschaft die Abrechnung des Handels übernehmen. Der Handel mit dem Iran ist allerdings bereits stark rückläufig, weil Unternehmen fürchten, von den USA direkt mit Sanktionen belegt zu werden./bgf/jsl/he

(AWP)