Kreml: Kein Grund zur allzugrossen Panik am Ölmarkt

Nach dem historischen Ölpreisabsturz in den USA warnt die rohstoffreiche Grossmacht Russland vor Panik auf den Weltmärkten. "Alle Experten sind sich einig, dass dies kein Grund für eine übermässig negative Einschätzung der aktuellen Lage ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Die Ölpreise zeigten zwar keinen positiven Trend, aber sie unterliegen auch keinen erdrutschartigen Veränderungen, meinte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Deshalb gebe es auch keinen Grund für eine apokalyptische Stimmung.