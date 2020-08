Kreml: Lukaschenko will Putin in Moskau treffen

Angesichts des Machtkampfes in Belarus (Weissrussland) will sich Staatschef Alexander Lukaschenko persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Dazu sei in den kommenden Wochen ein Treffen in Moskau geplant, teilte der Kreml am Sonntag mit. Ein genauer Zeitpunkt wurde zunächst nicht genannt.