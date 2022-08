"In den meisten - wenn auch nicht in allen - Szenarien" könne die Koalition eine Invasion abwehren, so Mark Cancian vom Center for Strategic and International Studies. In 18 der 22 bisher gespielten Runden versenkten chinesische Raketen einen grossen Teil der amerikanischen und japanischen Überwasserflotte und zerstörten "Hunderte von Flugzeugen am Boden".

China seinerseits verliert etwa 150 Schiffe. China bereite sich auf eine mögliche Invasion Taiwans vor und nutze den kürzlichen Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses als Vorwand, so der Aussenminister des Inselstaates. China setzt die Manöver um die Insel heute fort.

