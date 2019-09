Krise am Golf: US-Aussenminister Pompeo in den Emiraten angekommen

Inmitten der Spannungen am Golf ist US-Aussenminister Mike Pompeo zu einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eingetroffen. Der in Abu Dhabi ansässige Nachrichtensender Sky News Arabia strahlte am Donnerstag Aufnahmen aus, die Pompeo am dortigen Flughafen zeigen. Der US-Aussenminister will mit dem US-Verbündeten über eine Reaktion auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen am vergangenen Wochenende sprechen.