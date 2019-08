Krisentreffen in Rom

Im Ringen um das Schicksal der italienischen Populistenallianz ist die Regierungsspitze am Sitz des Ministerpräsidenten in Rom zusammengekommen. Der Chef der rechten Lega und Innenminister Matteo Salvini sprach dort am Donnerstag mit Regierungschef Giuseppe Conte. Später kam auch der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, in den Palazzo Chigi. Die Regierungskoalition ist tief zerstritten, zuletzt sprachen sich die Sterne im Senat bei einem Votum gegen ein Milliarden-Bahnprojekt aus, das die Lega befürwortet.