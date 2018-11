Krisentreffen von Renault-Verwaltungsrat zu Ghosn bestätigt

Nach der Verhaftung von Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn in Japan wird der Verwaltungsrat von Renault am Dienstagabend zusammenkommen. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Zur Information des Radio-Nachrichtensenders Franceinfo, wonach das Treffen um 19.00 Uhr beginnen soll, äusserte sie sich nicht.