Kritik an China: US-Präsident Trump fordert WTO-Reformen

US-Präsident Donald Trump will eine rasche Reform der Welthandelsorganisation (WTO) durchsetzen: Zunehmend wohlhabende Länder wie China oder Singapur dürften bei der WTO nicht mehr den vorteilhaften Status als Entwicklungs- oder Schwellenland geniessen, forderte Trump am Freitag. Viele Länder seien im Licht der aktuellen Wirtschaftsentwicklung keine Entwicklungsländer mehr. "Das ist besonders dramatisch am Beispiel Chinas zu erkennen", so Trump.