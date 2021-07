Kritik an Swisscom nach erneutem Ausfall der Notfallnummern

(Neu sind die Abschnitte 3-5) - Ausgerechnet während der heftigen Unwetter mit zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen sind in der Nacht auf Freitag die Notfallnummern ausgefallen. Die Störung konnte erst am Morgen behoben werden. Für den Bund sind solche Fälle "nicht akzeptabel". Und auch aus der Politik wird die Kritik an der Betreiberin Swisscom wieder lauter.