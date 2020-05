Kroatiens oberster Arzt: Tourismus ja, aber keine Massen am Strand

Kroatiens oberster Gesundheitswächter rechnet in diesem Sommer trotz der Corona-Pandemie mit Fremdenverkehr in seinem Land, wenn auch in reduziertem Umfang. "Ich kann es selbst nicht erwarten, ans Meer zu fahren, und wir werden sicher ans Meer fahren", sagte Krunoslav Capak, der Leiter des Kroatischen Instituts für Öffentliche Gesundheit (HZJZ), am Mittwoch im kroatischen Fernsehen HRT.