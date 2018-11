Kryptogeld-Werbung: Hohe Strafen für Boxer Mayweather und DJ Khaled

Die US-Börsenaufsicht SEC hat erstmals Prominente wegen unlauterer bezahlter Werbung für dubiose Geschäfte mit Kryptowährungen bestraft. Der Profiboxer Floyd Mayweather und der Hip-Hop-Star DJ Khaled akzeptierten im Rahmen eines Vergleichs Bussgelder in Höhe von 300'000 beziehungsweise 100'000 Dollar, wie die Behörde am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mitteilte.