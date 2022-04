"Kryptogeld, einschliesslich Bitcoin, wird nun als offizielle Währung in der Zentralafrikanischen Republik betrachtet", sagte Albert Mokpeme, Sprecher von Präsident Faustin-Archange Touadera, am Donnerstag per Telefon aus der Hauptstadt Bangui. "Durch die Legalisierung von Bitcoin hofft die Zentralafrikanische Republik, Investoren anzuziehen". Die Verwendung von Bitcoin werde Geldtransfers erleichtern, die "in unserem Land manchmal kompliziert sein können".

Die Zentralafrikanische Republik, die über Gold- und Diamantenreserven verfügt, ist eine der ärmsten Nationen der Welt. Jahrelange gewaltsame Konflikte und eine politische Krise im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Dezember 2020 haben die Wirtschaft stark beeinträchtigt und die Beziehungen zu den internationalen Partnern beschädigt, was zu Verzögerungen bei der Verteilung von Hilfsgeldern und zur Aussetzung der Budgethilfe durch einige Partner geführt hat.

Laut DataReportal, einem Online-Datenportal, haben etwa 11 Prozent der 5 Millionen Einwohner des Binnenstaates Zugang zum Internet. Die Verwendung von Bitcoin sei vor allem für Länder interessant, die nicht in der Lage seien, ihre Geldmenge zu kontrollieren und internationale Kredite zu erhalten, die in ihrer eigenen Währung abgesichert sind, sagte Bronwyn Ruth Williams, Spezialistin für das Finanzwesen der Zukunft bei Flux Trends in Johannesburg

Die für die Nutzung der Kryptowährung erforderliche Technologie sei zudem einfacher und billiger als eine Reihe gängiger Finanzlösungen. Die Akzeptanz könne durch Anreize wie das Angebot kostenloser Bitcoins für alle, die staatliche Geldbörsen eröffnen, gefördert werden, und es sei wahrscheinlich, dass sie gut angenommen werde, sagte sie.

(Bloomberg)