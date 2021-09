Tage nachdem China angekündigt hatte, Bitcoin-Mining und sogar sämtliche Kryptotransaktionen zu untersagen, gab Northern Data die Übernahme des Miners Bitfield bekannt. Damit wächst der Rechenmaschinen-Park des Unternehmens auf rund 33'000 ASIC-Computer.

Die Rechenleistung werde emissionsfrei betrieben, hiess es. Bitcoin-Miner werden laut BloombergNEF in diesem Jahr wahrscheinlich 91 Terawattstunden verbrauchen, verglichen mit 67TWh im Jahr 2020. Bitcoin und Ethereum, die grössten Kryptowährungen, verwenden energieintensive Protokolle für das Mining, die grosse Mengen an Rechenleistung erfordern. Bitcoin liegt gut ein Drittel unter dem Höchststand von 64'870 Dollar, der am 14. April erreicht wurde.

(Bloomberg)