Kuba kauft Dollar zum Marktpreis auf

Die kubanische Regierung kauft künftig Devisen zum Marktpreis auf. Ab sofort werden in den staatlichen Wechselstuben auf der sozialistischen Karibikinsel 120 Pesos für einen US-Dollar gezahlt, berichtete die Nachrichtenagentur Prensa Latina am Donnerstag. Bislang galt ein Wechselkurs von 1:24. Der neue Kurs entspricht nun in etwa dem Wert, der bislang auf dem Schwarzmarkt gezahlt wurde.